Atelier : numérologie, nouveau regard sur votre parcours de vie, La Métairie Berta-Maillol, Banyuls-sur-Mer

Atelier : numérologie, nouveau regard sur votre parcours de vie Samedi 6 juin, 14h00 La Métairie Berta-Maillol Pyrénées-Orientales

Sur réservation. 15€ / personne – atelier limité à 15 personnes – le prix de l’atelier inclus l’entrée à l’exposition Michel Pallarès – « pas à pas »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

ATELIER REGARD SUR VOTRE PARCOURS DE VIE PAR LA NUMEROLOGIE.

Un moment unique, bienveillant et convivial autour des nombres, dans un cadre unique. Le thème « La vue »

Et si la numérologie, vous permettez de porter un nouveau regard sur votre parcours, sur votre chemin de vie ?

Au programme :

– Présentation de la Numérologie Stratégique® par Tatiana Monin.

– Découvrez une approche moderne et pragmatique du développement personnel.

– La Numérologie Stratégique® est un outil de connaissance de soi et d’aide à la décision qui utilise la symbolique des nombres pour éclairer votre fonctionnement, vos forces et vos axes d’évolution.

– Calcul de votre chemin de vie

– Présentation détaillée de votre chemin de vie à travers la symbolique des nombres

Année universelle 2026 : quels enjeux ?

Pour en savoir plus sur Tatiana, consultez son site:

https://tatianamonin.fr/

La Métairie Berta-Maillol 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 0787481386 https://www.bertamaillol.com/page/la-metairie-berta-maillol/4573 https://www.instagram.com/lametairie_bertamaillol?igsh=eml3dnFyd2Nudm1m&utm_source=qr [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 48 13 86 »}] [{« link »: « https://tatianamonin.fr/ »}] Entre patrimoine, culture et art de vivre

La Métairie Berta-Maillol est un lieu emblématique, profondément ancré dans l’histoire familiale du domaine Berta-Maillol. C’est la maison des grands-parents, puis des parents d’Aristide Maillol, héritée par sa sœur Marie. L’attachement qu’Aristide Maillol portait à ce lieu l’a conduit à y installer son atelier, à deux pas.

Aujourd’hui, la Métairie se réinvente comme un espace de convivialité et de partage.

En 2026, découvrez :

une exposition d’art contemporain dans le jardin, avec le sculpteur Michel Pallarès

une dégustation des vins du domaine Berta-Maillol

des pique-niques au cœur du site

des produits artisanaux à découvrir Accès en voiture et parkings à proximité

ATELIER REGARD SUR VOTRE PARCOURS DE VIE PAR LA NUMEROLOGIE.

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