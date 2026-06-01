Atelier : œnologie, couleurs des vins, La Métairie Berta-Maillol, Banyuls-sur-Mer

Atelier : œnologie, couleurs des vins Samedi 6 juin, 11h30 La Métairie Berta-Maillol Pyrénées-Orientales

Sur réservation. 6€ / personne – atelier limité à 15 personnes – le prix de l’atelier inclus l’entrée à l’exposition Michel Pallarès – « pas à pas »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Oenologie, couleurs des vins

Observation et dégustation autour de la couleur des vins et son origine.

L’atelier est animé par Michel, vigneron du Domaine Berta-Maillol dans un cadre unique et bucolique: une experience à ne pas manquer.

Le Domaine Berta-Maillol est situé à Banyuls-sur-Mer, au cœur de la Côte Vermeille, un domaine viticole familial qui perpétue une tradition de plus de 400 ans. Ses vignes en terrasses de schiste, plongeant vers la Méditerranée, façonnent des vins uniques et typiques de l’appellation Banyuls et Collioure.

Tout savoir sur notre Domaine

La Métairie Berta-Maillol 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 0787481386 https://www.bertamaillol.com/page/la-metairie-berta-maillol/4573 https://www.instagram.com/lametairie_bertamaillol?igsh=eml3dnFyd2Nudm1m&utm_source=qr [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 48 13 86 »}] [{« link »: « https://www.bertamaillol.com/domaines/domaine-berta-maillol/2467 »}] Entre patrimoine, culture et art de vivre

La Métairie Berta-Maillol est un lieu emblématique, profondément ancré dans l’histoire familiale du domaine Berta-Maillol. C’est la maison des grands-parents, puis des parents d’Aristide Maillol, héritée par sa sœur Marie. L’attachement qu’Aristide Maillol portait à ce lieu l’a conduit à y installer son atelier, à deux pas.

Aujourd’hui, la Métairie se réinvente comme un espace de convivialité et de partage.

En 2026, découvrez :

une exposition d’art contemporain dans le jardin, avec le sculpteur Michel Pallarès

une dégustation des vins du domaine Berta-Maillol

des pique-niques au cœur du site

des produits artisanaux à découvrir Accès en voiture et parkings à proximité

Oenologie, couleurs des vins

©berta-maillol