Éveil des sens « la Vue » par la Sophrologie, La Métairie Berta-Maillol, Banyuls-sur-Mer
Éveil des sens « la Vue » par la Sophrologie, La Métairie Berta-Maillol, Banyuls-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Éveil des sens « la Vue » par la Sophrologie Samedi 6 juin, 10h00 La Métairie Berta-Maillol Pyrénées-Orientales
Réservation. 15€ / personne – atelier limité à 15 personnes – le prix de l’atelier inclu l’entrée à l’exposition Michel Pallarès – « pas à pas »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
ATELIER EVEIL DES SENS, LA VUE, PAR LA SOPHROLOGIE.
Un moment unique, bienveillant et convivial. « La vue » mise en lumière par la sophrologie dans un cadre extraordinaire et hors du commun.
- Echanges et partages de bienvenue.
- Présentation de la sophrologie Caycédienne par Tatiana Monin (Sophrologue Caycédienne Master Spécialiste).
- Pratique EVEIL DES SENS, la VUE. Suivi d’une marche sophro dans le jardin. Une pratique enrichissante et pleine de sens.
Soyez au rendez- vous.
https://tatianamonin.fr/
La Métairie Berta-Maillol 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 0787481386 https://www.bertamaillol.com/page/la-metairie-berta-maillol/4573 https://www.instagram.com/lametairie_bertamaillol?igsh=eml3dnFyd2Nudm1m&utm_source=qr [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 48 13 86 »}] [{« link »: « https://tatianamonin.fr/ »}] Entre patrimoine, culture et art de vivre
La Métairie Berta-Maillol est un lieu emblématique, profondément ancré dans l’histoire familiale du domaine Berta-Maillol. C’est la maison des grands-parents, puis des parents d’Aristide Maillol, héritée par sa sœur Marie. L’attachement qu’Aristide Maillol portait à ce lieu l’a conduit à y installer son atelier, à deux pas.
Aujourd’hui, la Métairie se réinvente comme un espace de convivialité et de partage.
En 2026, découvrez :
une exposition d’art contemporain dans le jardin, avec le sculpteur Michel Pallarès
une dégustation des vins du domaine Berta-Maillol
des pique-niques au cœur du site
des produits artisanaux à découvrir Accès en voiture et parkings à proximité
ATELIER EVEIL DES SENS, LA VUE, PAR LA SOPHROLOGIE.
©Tatiana Monin ©Domaine Berta-Maillol ©la Métairie Berta-Maillol
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