Éveil des sens « la Vue » par la Sophrologie Samedi 6 juin, 10h00 La Métairie Berta-Maillol Pyrénées-Orientales

Réservation. 15€ / personne – atelier limité à 15 personnes – le prix de l’atelier inclu l’entrée à l’exposition Michel Pallarès – « pas à pas »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

ATELIER EVEIL DES SENS, LA VUE, PAR LA SOPHROLOGIE.

Un moment unique, bienveillant et convivial. « La vue » mise en lumière par la sophrologie dans un cadre extraordinaire et hors du commun.

Echanges et partages de bienvenue.

Présentation de la sophrologie Caycédienne par Tatiana Monin (Sophrologue Caycédienne Master Spécialiste).

Pratique EVEIL DES SENS, la VUE. Suivi d’une marche sophro dans le jardin. Une pratique enrichissante et pleine de sens.

Soyez au rendez- vous.

https://tatianamonin.fr/

La Métairie Berta-Maillol 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 0787481386 https://www.bertamaillol.com/page/la-metairie-berta-maillol/4573 https://www.instagram.com/lametairie_bertamaillol?igsh=eml3dnFyd2Nudm1m&utm_source=qr [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 48 13 86 »}] [{« link »: « https://tatianamonin.fr/ »}] Entre patrimoine, culture et art de vivre

La Métairie Berta-Maillol est un lieu emblématique, profondément ancré dans l’histoire familiale du domaine Berta-Maillol. C’est la maison des grands-parents, puis des parents d’Aristide Maillol, héritée par sa sœur Marie. L’attachement qu’Aristide Maillol portait à ce lieu l’a conduit à y installer son atelier, à deux pas.

Aujourd’hui, la Métairie se réinvente comme un espace de convivialité et de partage.

En 2026, découvrez :

une exposition d’art contemporain dans le jardin, avec le sculpteur Michel Pallarès

une dégustation des vins du domaine Berta-Maillol

des pique-niques au cœur du site

des produits artisanaux à découvrir Accès en voiture et parkings à proximité

ATELIER EVEIL DES SENS, LA VUE, PAR LA SOPHROLOGIE.

©Tatiana Monin ©Domaine Berta-Maillol ©la Métairie Berta-Maillol