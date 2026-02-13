Atelier Nutrition, Maison des seniors, Limoges

Atelier Nutrition 9 mars – 4 mai, les lundis Maison des seniors Haute-Vienne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T14:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:00:00+02:00

Parcours de 6 séances de 2 heures autour de diverses thématiques : Apprendre à « déchiffrer » les étiquettes, comprendre la composition de l’assiette, comprendre les liens entre nutrition et hygiène de vie globale, redécouvrir le plaisir de cuisiner en mettant la main à la pâte.

Atelier animé par Néosilver

Renseignements et inscriptions : 05 55 45 85 00

Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Bien se nourrir pour bien vieillir nutition seniors

Pixabay