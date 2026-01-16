Atelier On fait dans la dentelle

Alençon Orne

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

2026-09-12

Alençon Tourisme organise, le temps d’un week-end, des ateliers pour vous initier aux secrets de réalisation de la dentelle au Point d’Alençon, savoir-faire unique au monde inscrit à l’UNESCO.

Dans un esprit convivial et participatif, suivez les ateliers de Charlène Poret, dentellière experte en Point d’Alençon et formée par l’Atelier du Mobilier National. Elle vous transmettra sa passion et ses secrets pour réaliser cette dentelle exceptionnelle.

De 14h à 17h30 les samedis (visite guidée de la section Dentelle du musée incluse)

De 14h à 17h les dimanches

​Tarif individuel 116€ le week-end

Informations et réservation auprès d’Alençon tourisme. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

English : Atelier On fait dans la dentelle

