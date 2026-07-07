Atelier orientation et lecture de carte de randonnée Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque du tourisme et des voyages - Germaine Tillion (BTV) · Paris

Informations pratiques

Pour qui veut se lancer à l’aventure sur le Chemin de Compostelle pour la première fois, l’orientation et la lecture de carte de randonnée peut parfois représenter un obstacle et dissuader : comment se repérer ? Que représentent toutes ces lignes sur une carte ? Comment être sûr de prendre la bonne bifurcation ? Certes, le GPS existe mais personne n’est à l’abri d’une panne de batterie ! Dans ce cas, mieux vaut être préparé !

Pour cela Bibliothèque du Tourisme et des Voyages organise avec l’association Compostelle 2000 un atelier pour se familiariser avec la lecture d’une carte IGN et apprendre à s’orienter sur les chemins de Compostelle.

L’atelier étant limité à 20 personnes, la réservation est obligatoire.

En partenariat avec l’association Compostelle 2000, la Bibliothèque du Tourisme et des Voyages vous invite à participer à un atelier de lecture de carte de randonnée.

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation auprès de la Bibliothèque du Tourisme et des Voyages. Atelier limité à 20 personnes.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris

btv@paris.fr



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