Atelier Origami, Musée – Manufacture de Sèvres, Sèvres

Atelier Origami Samedi 23 mai, 18h00 Musée – Manufacture de Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Un atelier créatif invitera le public à s’initier à l’art du pliage, dans un esprit ludique et poétique, en lien avec la nature. Une activité conviviale, à partager en famille ou entre amis.

Musée – Manufacture de Sèvres 2 Place de la Manufacture Nationale, 92310 Sèvres, France Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146292205 https://www.sevresciteceramique.fr http://twitter.com/sevresceramique Toute la diversité de la céramique de toutes les époques et de tous les pays dont une importante collection de faïences du XVe au XVIIIe siècles, un ensemble de céramiques du monde rapportées au XIXe siècle par des voyageurs-collecteurs, une collection de céramiques architecturales, un panorama des productions de la manufacture de Sèvres de son origine aux créations contemporaines particulièrement documentées par les archives vivantes des étapes et des techniques de fabrication. Accès transport : Métro : ligne 9, station « Pont de Sèvres » Tramway : ligne T2, arrêt « Musée de Sèvres » Autobus : 426, 169, 171, 179 – arrêt « Musée de Sèvres » GPS : 48°49’43 N / 2°13’27 E

Atelier Origami

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