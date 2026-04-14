Les métiers de Conservateur du Patrimoine et des Collections, Musée – Manufacture de Sèvres, Sèvres

Les métiers de Conservateur du Patrimoine et des Collections Samedi 23 mai, 18h00 Musée – Manufacture de Sèvres Hauts-de-Seine

Entrée libre et gratuit à la Manufacture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Tout au long de la soirée, les visiteurs auront l’opportunité d’échanger avec les professionnels du Musée national de Céramique de Sèvres. Conservatrices du patrimoine, spécialistes des collactions et des archives, dévoileront les enjeux et les passions qui les animent, offrant un regard privilégié sur la valorisation du patrimoine.

Musée – Manufacture de Sèvres 2 Place de la Manufacture Nationale, 92310 Sèvres, France Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146292205 https://www.sevresciteceramique.fr http://twitter.com/sevresceramique Toute la diversité de la céramique de toutes les époques et de tous les pays dont une importante collection de faïences du XVe au XVIIIe siècles, un ensemble de céramiques du monde rapportées au XIXe siècle par des voyageurs-collecteurs, une collection de céramiques architecturales, un panorama des productions de la manufacture de Sèvres de son origine aux créations contemporaines particulièrement documentées par les archives vivantes des étapes et des techniques de fabrication. Accès transport : Métro : ligne 9, station « Pont de Sèvres » Tramway : ligne T2, arrêt « Musée de Sèvres » Autobus : 426, 169, 171, 179 – arrêt « Musée de Sèvres » GPS : 48°49’43 N / 2°13’27 E

Rencontre et présentation « Les métiers de Conservateur du Patrimoine et des Collections »

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