Restitution du projet d’Education Artistique et Culturelle « La Passion du Geste », Musée – Manufacture de Sèvres, Sèvres

Restitution du projet d’Education Artistique et Culturelle « La Passion du Geste » Samedi 23 mai, 18h00 Musée – Manufacture de Sèvres Hauts-de-Seine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La Manufacture met en lumière le programme d’éducation artistique et culturelle La passion du geste, réunissant élèves, patients, résidents d’associations locales : 4 classes d’écoles élémentaires de Sèvres, des patients de l’Hôpital des Quatre Villes de Sèvres, des résidents de la Maison Perce-Neige de Sèvres, ainsi que les membres de l’association Simon de Cyrène et le Centre Communal d’Action Sociale de Sèvres présenteront les œuvres qu’ils ont réalisées sur le thème « Ode à la Nature ».

Différentes techniques de façonnage et de décoration ont été abordées en lien avec les savoir-faire de la Manufacture.

Musée – Manufacture de Sèvres 2 Place de la Manufacture Nationale, 92310 Sèvres, France Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146292205 https://www.sevresciteceramique.fr http://twitter.com/sevresceramique Toute la diversité de la céramique de toutes les époques et de tous les pays dont une importante collection de faïences du XVe au XVIIIe siècles, un ensemble de céramiques du monde rapportées au XIXe siècle par des voyageurs-collecteurs, une collection de céramiques architecturales, un panorama des productions de la manufacture de Sèvres de son origine aux créations contemporaines particulièrement documentées par les archives vivantes des étapes et des techniques de fabrication. Accès transport : Métro : ligne 9, station « Pont de Sèvres » Tramway : ligne T2, arrêt « Musée de Sèvres » Autobus : 426, 169, 171, 179 – arrêt « Musée de Sèvres » GPS : 48°49’43 N / 2°13’27 E

Restitution du projet d’Education Artistique et Culturelle « La Passion du Geste »

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