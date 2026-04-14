Atelier Ouvert : Le moment décisif… de ton album !, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Atelier Ouvert : Le moment décisif… de ton album ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée Matisse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Proposé autour de la collection Matisse et de l’exposition temporaire PhotoSensible

Tout public à partir de 6 ans

En 1952, Tériade confie à Henri Matisse la conception de la couverture de l’album Images à la sauvette (The Decisive Moment dans sa version américaine). Le peintre en fait une véritable composition graphique, mêlant formes découpées, couleurs franches et titre manuscrit tracé de sa main, intégré à l’image comme un élément à part entière. On y découvre un soleil éclatant, une ligne sinueuse, un oiseau tenant dans son bec de la cinéraire, et des spirales qui évoquent le passage des instants. Publié aux éditions Verve, l’ouvrage réunit les photographies réalisées par Henri Cartier-Bresson au cours des vingt premières années de sa carrière. À sa sortie, le choix surprend : confier la couverture d’un livre de photographies à un peintre paraît « tout aussi merveilleux (…) qu’inapproprié », selon le photographe Minor White. Pourtant, le livre s’impose immédiatement comme une création singulière, reconnue pour sa force graphique et son identité visuelle.

Cet atelier invite les participants à prolonger cette rencontre entre photographie et création graphique en imaginant leur propre couverture d’album. Expérimentez le découpage, jouez avec la couleur, composez un titre manuscrit… et donnez forme à votre moment décisif !

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr Plus de 170 œuvres de Matisse, depuis les premières peintures faites à Bohain dans une période de grande incertitude, jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence. Collection Herbin, donnée par le peintre à la ville de son enfance, la collection présente l’histoire de l’abstraction : une peinture faite pour l’homme, dégagée des contraintes du sujet, conçue pour n’exprimer que la couleur pure (jaune, rouge, bleu, vert, orange et rose), en l’inscrivant dans les formes du vocabulaire géométrique élémentaire (rectangle, carré, cercle, et triangle) pour lui donner une expression de l’espace et du temps. Ces découvertes plastiques serviront à construire notre monde contemporain. Une salle présente les artistes issus de cette mouvance, en particulier Geneviève Claisse qui fut l’élève d’Herbin. Collection Tériade : point d’orgue de la rénovation, la donation Alice Tériade comprend 27 livres de peintres conçus et illustrés par les plus grands artistes de l’art moderne, sollicités par Tériade, l’éditeur d’art d’origine grec. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Proposé autour de la collection Matisse et de l’exposition temporaire PhotoSensible

© Musée départemental Henri Matisse