La Classe, L’Oeuvre : Restitution du projet « Les langues vivantes au c’h’oeur de l’Europe » par les élèves du lycée Paul Duez de Cambrai, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

La Classe, L’Oeuvre : Restitution du projet « Les langues vivantes au c’h’oeur de l’Europe » par les élèves du lycée Paul Duez de Cambrai Samedi 23 mai, 18h00 Musée Matisse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Le musée a accueilli cette année 35 élèves de seconde du lycée Paul Duez de Cambrai dans le cadre de plusieurs séances de médiation culturelle. Encadrés par les médiatrices du musée, ils ont bénéficié de plusieurs descriptions et analyses d’œuvres aboutissant à la sélection de l’une d’elles par petits groupes d’élèves. Chacun s’est ensuite attelé à un travail d’écriture en français puis à la traduction en anglais et en allemand de son texte. Au cours de la soirée, les élèves présenteront les œuvres qu’ils ont choisies, et ce dans trois langues.

Les élèves vous feront également découvrir leur kamishibaï (genre narratif japonais) par lequel ils conteront une découverte scientifique réelle ou mythifiée ou une histoire reliant arts et sciences via un butaï, petit théâtre traditionnel en bois permettant de faire défiler des illustrations de leur kamishibaï.

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr Plus de 170 œuvres de Matisse, depuis les premières peintures faites à Bohain dans une période de grande incertitude, jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence. Collection Herbin, donnée par le peintre à la ville de son enfance, la collection présente l’histoire de l’abstraction : une peinture faite pour l’homme, dégagée des contraintes du sujet, conçue pour n’exprimer que la couleur pure (jaune, rouge, bleu, vert, orange et rose), en l’inscrivant dans les formes du vocabulaire géométrique élémentaire (rectangle, carré, cercle, et triangle) pour lui donner une expression de l’espace et du temps. Ces découvertes plastiques serviront à construire notre monde contemporain. Une salle présente les artistes issus de cette mouvance, en particulier Geneviève Claisse qui fut l’élève d’Herbin. Collection Tériade : point d’orgue de la rénovation, la donation Alice Tériade comprend 27 livres de peintres conçus et illustrés par les plus grands artistes de l’art moderne, sollicités par Tériade, l’éditeur d’art d’origine grec. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Le musée a accueilli cette année 35 élèves de seconde du lycée Paul Duez de Cambrai dans le cadre de plusieurs séances de médiation culturelle. Encadrés par les médiatrices du musée, ils ont de et à …

© Musée départemental Henri Matisse – P. Houzé