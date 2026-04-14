Visite commentée de l’exposition photosensible, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Visite commentée de l’exposition photosensible Samedi 23 mai, 20h00 Musée Matisse Nord

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Du 7 mars au 14 juin 2026, le musée départemental Henri Matisse dévoile son fonds photographique pour la première fois. Ainsi, l’exposition PhotoSensible met en lumière près de 250 photographies, dont des tirages originaux d’Henri Cartier-Bresson, Brassaï, André Kertész ou Man Ray. Dans ce parcours, la naissance de cette collection et l’ancrage de la photographie dans le 20ᵉ siècle se découvrent à travers une série de clichés traitant tour à tour la vie d’artiste, l’émancipation de ce nouvel art et la genèse du photojournalisme. Véritable hommage aux artistes qui ont façonné leur époque et à la sensibilité du regard des grands photographes du 20ᵉ siècle, PhotoSensible célèbre la photographie comme un art à part entière et révèle la richesse insoupçonnée du fonds photographique du musée.

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 38 00 »}] Plus de 170 œuvres de Matisse, depuis les premières peintures faites à Bohain dans une période de grande incertitude, jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence. Collection Herbin, donnée par le peintre à la ville de son enfance, la collection présente l’histoire de l’abstraction : une peinture faite pour l’homme, dégagée des contraintes du sujet, conçue pour n’exprimer que la couleur pure (jaune, rouge, bleu, vert, orange et rose), en l’inscrivant dans les formes du vocabulaire géométrique élémentaire (rectangle, carré, cercle, et triangle) pour lui donner une expression de l’espace et du temps. Ces découvertes plastiques serviront à construire notre monde contemporain. Une salle présente les artistes issus de cette mouvance, en particulier Geneviève Claisse qui fut l’élève d’Herbin. Collection Tériade : point d’orgue de la rénovation, la donation Alice Tériade comprend 27 livres de peintres conçus et illustrés par les plus grands artistes de l’art moderne, sollicités par Tériade, l’éditeur d’art d’origine grec. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Du 7 mars au 14 juin 2026, le musée départemental Henri Matisse dévoile son fonds photographique pour la première fois. Ainsi, l’exposition PhotoSensible met en lumière près de 250 photographies, des…

© Musée départemental Henri Matisse – Laurent Iwasiuta