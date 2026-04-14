Ils sont là pour vous ! Médiation en salle, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Ils sont là pour vous ! Médiation en salle Samedi 23 mai, 18h00 Musée Matisse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Collections Matisse, Tériade & Herbin / exposition temporaire PhotoSensible

Échangez librement avec les médiateurs culturels pendant votre visite

Des premières peintures faites à Bohain aux gouaches découpées et à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à l’un des inventeurs de l’abstraction au XX° siècle, Auguste Herbin. Elle propose un parcours à travers la géométrie et la couleur pure, jusqu’au monumental vitrail Joie. La collection Tériade présente un ensemble d’œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Léger, Miró, Chagall, Giacometti et la célèbre « Salle à Manger » décorée par Matisse. Enfin, l’exposition temporaire PhotoSensible met en lumière près de 250 photographies, dont des tirages originaux d’Henri Cartier-Bresson, Brassaï, André Kertész ou Man Ray.

Des interrogations, des questions sur les œuvres et les artistes ? Les médiateurs culturels seront présents dans les salles afin de répondre en toute simplicité à vos questions, échanger avec vous et vous proposer des commentaires sur les œuvres. N’hésitez pas à le solliciter !

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr Plus de 170 œuvres de Matisse, depuis les premières peintures faites à Bohain dans une période de grande incertitude, jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence. Collection Herbin, donnée par le peintre à la ville de son enfance, la collection présente l’histoire de l’abstraction : une peinture faite pour l’homme, dégagée des contraintes du sujet, conçue pour n’exprimer que la couleur pure (jaune, rouge, bleu, vert, orange et rose), en l’inscrivant dans les formes du vocabulaire géométrique élémentaire (rectangle, carré, cercle, et triangle) pour lui donner une expression de l’espace et du temps. Ces découvertes plastiques serviront à construire notre monde contemporain. Une salle présente les artistes issus de cette mouvance, en particulier Geneviève Claisse qui fut l’élève d’Herbin. Collection Tériade : point d’orgue de la rénovation, la donation Alice Tériade comprend 27 livres de peintres conçus et illustrés par les plus grands artistes de l’art moderne, sollicités par Tériade, l’éditeur d’art d’origine grec. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Collections Matisse, Tériade & Herbin / exposition temporaire PhotoSensible

© Musée départemental Henri Matisse