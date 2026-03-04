Les langues vivantes au c’h’oeur de l’Europe, Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Les langues vivantes au c’h’oeur de l’Europe Samedi 23 mai, 17h00 Musée départemental Matisse Nord

Le musée départemental Henri Matisse accueille cette année 35 élèves de seconde du lycée Paul Duez de Cambrai dans le cadre de l’opération nationale « La classe, l’œuvre ». Dans le courant de l’année scolaire, ils prépareront leur intervention pour la soirée de la Nuit européenne des musées. Encadrés par les médiatrices du musée, ils bénéficieront de visites commentées, avec découvertes et analyses d’œuvres aboutissant à la sélection d’une œuvre par petits groupes d’élèves. Ils s’attelleront ensuite à un travail de conception et d’écriture de leurs propres analyses d’œuvres en français puis à leur traduction en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, portugais, italien et grec). Les dernières séances seront consacrées aux répétitions des présentations, pour aboutir à la prestation publique (jeux de rôles) durant la Nuit européenne des musées.

Musée départemental Matisse 6 Rue Fénelon, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France +33(0)359733800 https://museematisse.fr/ Plus de 170 oeuvres de Matisse, depuis les premières peintures faites à Bohain dans une période de grande incertitude, jusqu’à l’oeuvre accomplie de la chapelle de Vence.

Collection Herbin, donnée par le peintre à la ville de son enfance, la collection présente l’histoire de l’abstraction : une peinture faite pour l’homme, dégagée des contraintes du sujet, conçue pour n’exprimer que la couleur pure (jaune, rouge, bleu, vert, orange et rose), en l’inscrivant dans les formes du vocabulaire géométrique élémentaire (rectangle, carré, cercle, et triangle) pour lui donner une expression de l’espace et du temps. Ces découvertes plastiques serviront à construire notre monde contemporain. Une salle présente les artistes issus de cette mouvance, en particulier Geneviève Claisse qui fut l’élève d’Herbin.

Collection Tériade : point d’orgue de la rénovation, la donation Alice Tériade comprend 27 livres de peintres conçus et illustrés par les plus grands artistes de l’art moderne, sollicités par Tériade, l’éditeur d’art d’origine grec.

La classe, l’œuvre !

(c) Musée départemental Henri Matisse – Philippe Houzé