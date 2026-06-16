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Atelier Pain avec et sans levain Campus des Associations Vernon

Atelier Pain avec et sans levain Campus des Associations Vernon jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Campus des Associations

Adresse : 2 place Marcel Beaufour

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vernon

Atelier Pain avec et sans levain

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Quels sont les secrets à connaître pour faire soi-même son pain? y a-t-il des variantes plus faciles que d’autres?
Et pourquoi ne pas tenter de réaliser la délicieuse crêpe aux mille trous ?   .

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Atelier Pain avec et sans levain

L’événement Atelier Pain avec et sans levain Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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