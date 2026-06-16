Atelier Pain avec et sans levain Campus des Associations Vernon
Atelier Pain avec et sans levain Campus des Associations Vernon jeudi 25 juin 2026.
Vernon
Atelier Pain avec et sans levain
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 20:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Quels sont les secrets à connaître pour faire soi-même son pain? y a-t-il des variantes plus faciles que d’autres?
Et pourquoi ne pas tenter de réaliser la délicieuse crêpe aux mille trous ? .
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Atelier Pain avec et sans levain
L’événement Atelier Pain avec et sans levain Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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