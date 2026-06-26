Atelier Papier, feuilles, ciseaux Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Papier, feuilles, ciseaux

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Avec Sandra Fanrenet, découvrez l’art du collage et laissez libre cours à votre imagination.

Une vache qui siffle, une sirène sur un fauteuil Louis XV ou la Vénus de Botticelli surgissant d’un bouquet de fleurs tout devient possible lorsque les images se rencontrent et se réinventent.

À partir de magazines, photographies et papiers découpés, composez votre propre univers et créez une œuvre unique. Sandra Fanrenet vous accompagne dans cette exploration créative où le hasard, la poésie et l’humour ouvrent la porte à de nouvelles histoires.

Journaliste de profession, elle pratique le collage depuis plusieurs années et enrichit aujourd’hui ses créations avec l’encre et la peinture pour inventer des mondes singuliers.

Si vous possédez de bons ciseaux ou d’anciens magazines, n’hésitez pas à les apporter.

Matériel fourni • Tarif libre à partir de 10 € .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier Papier, feuilles, ciseaux Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS