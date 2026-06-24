Atelier par les Ambassadeurs du musée : Vision poétique du musée, Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

Atelier par les Ambassadeurs du musée : Vision poétique du musée Samedi 19 septembre, 15h30 Musée Dauphinois Isère

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et pour fêter les 120 ans du Musée dauphinois, les Ambassadeurs vous proposent des parcours de visite inédits et riches en surprise.

Le 2ème parcours est animé par Sylvie, ambassadrice du musée : la poésie de l’endroit, qu’est-ce que le lieu évoque au public ?

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}, {« owner »: {« uid »: 57659571725165, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-24T10:18:42.046Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « musee-dauphinois@isere.fr », « response »: {« passId »: 417702940, « isPending »: false, « addressId »: 297893}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:18:41.791Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2397312, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:18:41.880Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466886947, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789824600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:18:42.045Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/417702940 »}] Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et pour fêter les 120 ans du Musée dauphinois, les Ambassadeurs vous proposent des parcours de visite inédits et riches en surprise.

© Pierre Jayet – Musée dauphinois – Département de l’Isère