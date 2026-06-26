Atelier parent enfant Dessin Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier parent enfant Dessin Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer mercredi 1 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier parent enfant Dessin
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Partagez un moment créatif en duo avec votre enfant ! Avec Lawrence William, découvrez les bases du dessin à travers la construction d’un personnage et l’initiation à la perspective. Un atelier conçu pour apprendre, observer et créer ensemble, quel que soit votre niveau.
Matériel fourni.
Atelier parent-enfant • Durée 1h30 • 15 € par duo • 6 duos maximum .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier parent enfant Dessin Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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