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Atelier parent enfant Dessin Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Atelier parent enfant Dessin Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Salle Anne Follezou

Adresse : Route de Brigneau

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Atelier parent enfant Dessin

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Partagez un moment créatif en duo avec votre enfant ! Avec Lawrence William, découvrez les bases du dessin à travers la construction d’un personnage et l’initiation à la perspective. Un atelier conçu pour apprendre, observer et créer ensemble, quel que soit votre niveau.
Matériel fourni.
Atelier parent-enfant • Durée 1h30 • 15 € par duo • 6 duos maximum   .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Atelier parent enfant Dessin Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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