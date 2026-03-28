Atelier parent/enfant Feuille Blanche, Café Noir Paris
Atelier parent/enfant Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 18 avril 2026.
Guidés pas à pas, vous réaliserez, lors cet atelier parent enfant, une œuvre commune entre le parent et l’enfant
– peinture, collage, dessin toutes les techniques sont possibles et permises!
Une bulle de création partagée où les tout-petits comme les plus grands repartent fiers de leur œuvre.
Atelier très prisé — pensez à réserver votre créneau !
Tarif duo parent/enfant 37€ +17/enfants supplémentaires, à partir de 6ans (durée 1h30).
Un moment de douceur et de complicité à vivre en famille.
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 15h30
payant
37€ duo parent/enfant
17€ par enfant supplémentaire
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T15:30:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris
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