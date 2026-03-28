Atelier parent/enfant Feuille Blanche, Café Noir Paris

Guidés pas à pas, vous réaliserez, lors cet atelier parent enfant, une œuvre commune entre le parent et l’enfant

– peinture, collage, dessin toutes les techniques sont possibles et permises!

Une bulle de création partagée où les tout-petits comme les plus grands repartent fiers de leur œuvre.

Atelier très prisé — pensez à réserver votre créneau !

Tarif duo parent/enfant 37€ +17/enfants supplémentaires, à partir de 6ans (durée 1h30).

Un moment de douceur et de complicité à vivre en famille.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 15h30

payant

37€ duo parent/enfant

17€ par enfant supplémentaire

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T15:30:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire

