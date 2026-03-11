Dîner de soutien à l’Association ARPE et aux artistes Tibétains Arpe / Mie de Pain Paris

Réservez votre soirée du 18 avril 2026 pour un voyage exceptionnel à Lhassa. Le dîner vous fera découvrir les mets les plus populaires du Tibet. Des danseurs et des musiciens, qui parlent français, partageront leur culture avec vous. avant la tombola qui vous permettra peut-être de repartir avec de l’artisanat tibétain ou un bol chantant. un conférencier qui vient de publier « L’an prochain à Lhassa » vous donnera toutes les précisions sur ce pays qu’on appelle « toit du monde » , « 3ème pôle » ou encore le « Chateau d’eau de l’Asie »

Le programme :

19h00 accueil musical avec l’écharpe Tibetaine

20h00 Repas Tibétain et conférence

21h Concert 3 musiciens Tibetains avec danseurs (Gorshey)

22h DJ Tibétain

22h30 FIN

Le 18 avril à Paris, une soirée de soutien vous invite à découvrir la culture tibétaine autour d’un repas, d’une conférence et d’un concert. Un moment festif et solidaire pour soutenir les artistes tibétains exilés en France et l’action des Associations Réunies de Paulin Enfert (ARPE), créateur en 1891 de la Mie de Pain.

Le samedi 18 avril 2026

de 19h00 à 23h00

payant

Pré-réservation à 23 euros comprenant dîner et concert et conférence.

Sur place : 26 euros, avec thé compris mais boisson non comprise.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T19:00:00+02:00_2026-04-18T23:00:00+02:00

Arpe / Mie de Pain 20, rue Charles Fourier 75013 Paris

https://fb.me/e/8PK3SL80K +33601241947 pleine.ouverture.asso@gmail.com



