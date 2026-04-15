Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris samedi 18 avril 2026.
Club Tropicalia ~ Afro vibes, Latino, Caribbean & Brazil Party à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 18 avril, 23h00 10€
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Tropical vibes Party au Punk Paradise !!
RDV le samedi 18 avril à Paris 11 avec une nouvelle édition de Club Tropicalia pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés ! ☀️ ✨
★|★▬▬▬▬ CLUB TROPICALIA ▬▬▬▬★|★
⎃ CLUBBING URBAN TROPICAL VIBES A PARIS 11 ⎃
◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗
#latino #afro #reggaeton #caribbean #brazil #tropical
PAF : 9€ (+frais) en prevente // 12€ sur place
[https://shotgun.live/events/club-tropicalia-18-4](https://shotgun.live/events/club-tropicalia-18-4)
❉|❉ ▬▬ LINE UP ▬▬ ❉|❉
★ DJ CUCURUCHO ★
(Tropical vibes)
★ DJ SPARK ★
(Afro-Latin & Caribbean vibes)
★ GROOVALIZACION DJs ★
(Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
SAM. 18 AVRIL 23H-5H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/events/club-tropicalia-18-4
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris
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