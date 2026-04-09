Santé mentale des femmes : enjeux, spécificités et leviers d’action Direction de la santé publique – Agora de la santé Paris
Santé mentale des femmes : enjeux, spécificités et leviers d’action Direction de la santé publique – Agora de la santé Paris mercredi 15 avril 2026.
Cet événement propose un temps fort dédié aux spécificités de la santé mentale des femmes, en croisant les regards hospitaliers, associatifs et les expériences de terrain.
Un forum associatif (15h–17h) permettra de découvrir les ressources existantes et d’échanger avec des acteurs engagés, dans une logique de partage de pratiques et de mise en visibilité des initiatives. Il sera suivi d’une table ronde (17h–19h) visant à approfondir les enjeux : mécanismes de stigmatisation, vulnérabilités spécifiques, accès aux soins et leviers d’action.
En réunissant différents points de vue, cette rencontre ouvre un espace de réflexion collective pour mieux appréhender les réalités vécues et identifier des pistes concrètes d’amélioration.
Santé mentale des femmes : mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui.
Le mercredi 15 avril 2026
de 15h00 à 19h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T15:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00
Direction de la santé publique – Agora de la santé 4 rue Boucry 75018 Paris
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