Journées Portes Ouvertes Virtuelles à l’EFOM – Institut de formation en Pédicurie-Podologie, Fondation EFOM IFPP 43 bis rue des entrpreneurs 75015 paris, Paris
Journées Portes Ouvertes Virtuelles à l’EFOM – Institut de formation en Pédicurie-Podologie, Fondation EFOM IFPP 43 bis rue des entrpreneurs 75015 paris, Paris mercredi 15 avril 2026.
Journées Portes Ouvertes Virtuelles à l’EFOM – Institut de formation en Pédicurie-Podologie Mercredi 15 avril, 18h00 Fondation EFOM IFPP 43 bis rue des entrpreneurs 75015 paris Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:30:00+02:00
Les journées portes ouvertes de l’école sont l’occasion de venir visiter les locaux, échanger avec l’équipe pédagogique ainsi que les étudiants. Nous pourrons répondre à toutes vos questions sur le métier de Pédicure-Podologue ainsi que sur les modalités d’admission.
Fondation EFOM IFPP 43 bis rue des entrpreneurs 75015 paris 43 bis rue des entrepreneurs 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Paris Île-de-France https://app.evalandgo.com/f/209836/4psLoRgPSzrnAepHsS8rsQ
Découvrez la formation de Pédicure-Podologue: les locaux, les études. Rencontrez les étudiants et l’équipe pédagogique de 14h00 à 16h00.
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