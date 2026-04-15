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Atelier parents-enfants : Maquette Archi, le mini château ! Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Atelier parents-enfants : Maquette Archi, le mini château ! Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Atelier parents-enfants : Maquette Archi, le mini château ! Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le Pavillon - Maison de Quartier de la Bottière

Adresse : 147 route de de Sainte-Luce, 44300 Nantes

Ville : 44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Adhésion 10 € + 16 € la séance pour le coupleSupplément 6 € pour un deuxième enfant

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 14:30 – 16:00
Gratuit : non Adhésion 10 € + 16 € la séance pour le coupleSupplément 6 € pour un deuxième enfant En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Dessin, modelage, pop-up… à expérimenter à 4 ou 6 mains !Rencontre proposée une fois par mois :Les samedis 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 30 mai et 20 juinÀ partir de 5 ansRéservations : twopoints.contact@gmail.com

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980


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