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Atelier parents-enfants MAUBOURGUET Maubourguet

Atelier parents-enfants MAUBOURGUET Maubourguet mercredi 17 juin 2026.

Lieu : MAUBOURGUET

Adresse : 136 Rue des Pyrénées

Ville : 65700 Maubourguet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Maubourguet

Atelier parents-enfants

MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Ready ? Et si on parlait anglais en famille avec Erika ?
Jeux, chansons et activités ludiques pour une véritable immersion dans la langue
anglaise.

La Maison des familles, c’est quoi ?
Un lieu chaleureux pour se poser, échanger, rencontrer… et souffler, sans se sentir seul.
Ouvert à tous les parents, pour partager des moments avec les enfants ou entre mamans, simplement.
  .

MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44  courtechellecommunication@gmail.com

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English :

Ready? How about a family chat in English with Erika?
Games, songs and fun activities for a real immersion in the English language
language.

What is the Maison des familles?
A warm place to relax, exchange ideas, meet new people… and take a breather, without feeling lonely.
Open to all parents, to share moments with their children or simply with other moms.

L’événement Atelier parents-enfants Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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