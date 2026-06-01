Atelier parents-enfants MAUBOURGUET Maubourguet

Maubourguet

Atelier parents-enfants

MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Ready ? Et si on parlait anglais en famille avec Erika ?

Jeux, chansons et activités ludiques pour une véritable immersion dans la langue

anglaise.

La Maison des familles, c’est quoi ?

Un lieu chaleureux pour se poser, échanger, rencontrer… et souffler, sans se sentir seul.

Ouvert à tous les parents, pour partager des moments avec les enfants ou entre mamans, simplement.

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MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com

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English :

Ready? How about a family chat in English with Erika?

Games, songs and fun activities for a real immersion in the English language

language.

What is the Maison des familles?

A warm place to relax, exchange ideas, meet new people… and take a breather, without feeling lonely.

Open to all parents, to share moments with their children or simply with other moms.

L’événement Atelier parents-enfants Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65