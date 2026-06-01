Atelier parents-enfants MAUBOURGUET Maubourguet
Atelier parents-enfants MAUBOURGUET Maubourguet mercredi 24 juin 2026.
Maubourguet
Atelier parents-enfants
MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Ready ? Et si on parlait anglais en famille avec Erika ?
Jeux, chansons et activités ludiques pour une véritable immersion dans la langue
anglaise.
La Maison des familles, c’est quoi ?
Un lieu chaleureux pour se poser, échanger, rencontrer… et souffler, sans se sentir seul.
Ouvert à tous les parents, pour partager des moments avec les enfants ou entre mamans, simplement.
.
MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ready? How about a family chat in English with Erika?
Games, songs and fun activities for a real immersion in the English language
language.
What is the Maison des familles?
A warm place to relax, exchange ideas, meet new people… and take a breather, without feeling lonely.
Open to all parents, to share moments with their children or simply with other moms.
L’événement Atelier parents-enfants Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Maubourguet (Hautes-Pyrénées)
- Pièce de théâtre Le paradis des Artistes Maubourguet 14 juin 2026
- L’heure du conte MAUBOURGUET Maubourguet 17 juin 2026
- Gala gymnastique rythmique Salle polyvalente Maubourguet 20 juin 2026
- Atelier créatif MAUBOURGUET Maubourguet 22 juin 2026
- Atelier bien-être MAUBOURGUET Maubourguet 26 juin 2026