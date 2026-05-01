Revel

ATELIER PARENTS ENFANTS

52 Avenue Notre-Dame Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Partagez un moment créatif entre parents et enfants !

Découvrez des ateliers parents-enfants à la carte , sans engagement, un jeudi par mois de 17h15 à 18h45 (15 €/enfant et 8 €/adulte pour les adhérents)

L’occasion de créer ensemble ou individuellement, au travers de la peinture, du modelage de l’argile ou du bricol’art, avec d’autres enfants et adultes dans une ambiance bienveillante et ludique.

Cet accompagnement s’adapte à chacun. De nombreuses formules sont possibles créer à deux, en individuel ou partager avec d’autres enfants et familles… L’idée est surtout de passer un moment d’expression de qualité.

L’atelier est ouvert aux débutants de tous âges ! .

52 Avenue Notre-Dame Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

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Share a creative moment with parents and children!

L’événement ATELIER PARENTS ENFANTS Revel a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE