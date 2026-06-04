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Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille Yourte du Cerdo Parthenay

Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille Yourte du Cerdo Parthenay

Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille Yourte du Cerdo Parthenay vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Yourte du Cerdo

Adresse : Les Berges du Thouet

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille

Yourte du Cerdo Les Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Venez entendre la musique de la langue régionale de Poitou-Charentes et Vendée, en parler, trouver des CD, DVD, livres (chansons, contes, théâtre, poèmes, dicos…), affiches, jeux, devinettes, films d’animation, radio, sites, revues…

Au plaisir de vous voir !

Sur réservation en ligne.   .

Yourte du Cerdo Les Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille

L’événement Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Parthenay Gâtine

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