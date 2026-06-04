Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille Yourte du Cerdo Parthenay
Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille Yourte du Cerdo Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille
Yourte du Cerdo Les Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez entendre la musique de la langue régionale de Poitou-Charentes et Vendée, en parler, trouver des CD, DVD, livres (chansons, contes, théâtre, poèmes, dicos…), affiches, jeux, devinettes, films d’animation, radio, sites, revues…
Au plaisir de vous voir !
Sur réservation en ligne. .
Yourte du Cerdo Les Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille
L’événement Atelier parlanjhe Le coen daus oralles Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Parthenay Gâtine
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