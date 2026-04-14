Atelier partage de la route, Les cabanes urbaines, La Rochelle
Atelier partage de la route, Les cabanes urbaines, La Rochelle lundi 11 mai 2026.
Atelier partage de la route Lundi 11 mai, 17h00 Les cabanes urbaines Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T17:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T17:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:00:00+02:00
Venez en apprendre plus sur le partage de la route le lundi 11 mai aux Cabanes Urbaines !
Un atelier de deux heures est organisé, permettant de réviser vos fondamentaux du code de la route et de la rue, de mieux comprendre les droits et les devoirs des différents usagers, d’avoir un rappel des règles des bonnes pratiques et de savoir-être sur la route, toutes mobilités confondues.
Un atelier qui permet de se sentir plus confiant dans tous les modes de transport !
- Lieu: Les Cabanes Urbaines, La Rochelle
- Date: Le lundi 11 mai, de 17h à 19h
Les cabanes urbaines 22 Rue Cardinal, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Les Cabanes Urbaines organisent un atelier ludique et interactif avec A Vélo Sophie !
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