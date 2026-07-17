Atelier participatif Au cœur des Invalides, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Informations pratiques

Atelier participatif Au cœur des Invalides 19 et 20 septembre Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

en continu (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier participatifAu cœur des Invalides

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir toute la richesse de l’Hôtel national des Invalides : son histoire, ses pensionnaires et ses secrets lors d’une activité à partager en famille. Avec un médiateur en guise de maître du jeu, venez affronter aux cartes les autres visiteurs. L’occasion de mieux connaître les personnages accueillis ou hébergés dans le monument au fil des siècles, des grandes figures, comme Napoléon, aux plus insolites ! Et pour vous faire patienter entre chaque tour de table, décorez et repartez avec votre coloriage aux symboles et emblèmes du site construit par le Roi soleil !

Informations pratiques

Samedi et dimanche, de 13h à 18h

A partir de 3 ans pour les coloriages / 5 ans pour l’atelier cartes

Salle Turenne

Accès en continu sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée est l’un des musées les plus visités de France, avec plus de 1,3 millions de personnes par an. Au sein de l’Hôtel national des Invalides, fondé par Louis XIV, il abrite une des collections les plus riches du monde dans le domaine de l’histoire militaire. Ses collections retracent les conflits et valorisent les figures emblématiques de notre histoire. Le Dôme des Invalides, où repose Napoléon Ier, attire un large public international. Au-delà de ses collections, le musée de l’Armée propose une programmation culturelle particulièrement variée : expositions, conférences, concerts, projections cinématographiques et reconstitutions historiques.

Rattaché au ministère des Armées, le Musée contribue à la transmission des valeurs républicaines. Chaque année, près de 350 000 jeunes le visitent et participent à ses activités pédagogiques donnant des clés de compréhension de l’histoire du monde. Il est un véritable lieu de transmission, d’échange et de découverte. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

Atelier participatif « Au cœur des Invalides »

© Paris, musée de l’Armée / Léa Klein