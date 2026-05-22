Atelier Participatif Boissons Naturelles La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Atelier Participatif Boissons Naturelles La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 30 mai 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Atelier Participatif Boissons Naturelles
La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
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La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 projets@ruche-didees.com
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English :
L’événement Atelier Participatif Boissons Naturelles Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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