Atelier participatif Carton-pixel avec la compagnie l minuscule, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon

Informations pratiques

Atelier participatif Carton-pixel avec la compagnie l minuscule 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La compagnie l minuscule vous accueille en continu au musée pour un atelier participatif Carton-pixel ! C’est un dispositif interactif et participatif de production d’image, autant pour les enfants, les adolescents, que les adultes (à partir de 6-7 ans). Dans le cadre de l’exposition temporaire Gustave Courbet. Une nature engagée, recréez un tableau du maître du Réalisme !

Dans un esprit d’entraide, les participant.e.s sont invité.e.s à découper des emballages de récupération en carton en petits carrés de 2,5 x 2,5 cm, puis les trier par couleur. Les zones colorées à disposer sur le support final sont définies par l’image projetée et sont à combler avec les carrés de carton, se rapprochant le plus possible de la couleur.

La réalisation finale sera présentée dans le prolongement de l’exposition jusqu’à sa fermeture le 3 janvier 2027.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 12 Rue du Capitaine Charles Aveline, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 33233324007 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon Collection de dentelles de différents centres dentelliers européens du XVIIe siècle à nos jours et collection de référence en dentelle au Point d’Alençon. Collections de peintures : écoles française et hollandaise du XVe au XIXe siècles. Un fonds consacré à l’ethnographie du Cambodge (plus de cinq cents objets du quotidien cambodgien à l’œuvre d’art khmère) constitué par Adhémard Leclere (1853 – 1917) alençonnais d’origine et dernier résident général du Cambodge. À l’extérieur, le musée est accessible par des rampes d’accès, les étages sont accessibles grâce à un ascenseur. Une boucle magnétique est disponible sur demande à l’accueil du musée. Venir au musée : par la route (A 28 – RN 12 – RN 138 – RN 155), par le train (Paris-Alençon (≈ 2h) – Lignes Paris / Granville et Caen / Tours). Se stationner : rue Jullien (à l’intersection de la Rue Louis Lallemant), parking au sein de la cour Capitaine François Bouilhac, place Foch (place de l’Hôtel de Ville), parking de la Dentelle.

La compagnie l minuscule vous accueille en continu au musée pour un atelier participatif Carton-pixel ! C’est un dispositif interactif et participatif de production d’image, autant pour les enfants, …

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