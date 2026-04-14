Atelier participatif de réparation de vélos, Ruelle-sur-Touvre, Ruelle-sur-Touvre
Atelier participatif de réparation de vélos, Ruelle-sur-Touvre, Ruelle-sur-Touvre mercredi 27 mai 2026.
Atelier participatif de réparation de vélos Mercredi 27 mai, 14h00 Ruelle-sur-Touvre Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine
apprends à entretenir et réviser ton vélo
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