Atelier participatif de réparation de vélos, Ruelle-sur-Touvre, Ruelle-sur-Touvre

Atelier participatif de réparation de vélos Mercredi 27 mai, 14h00 Ruelle-sur-Touvre Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine

apprends à entretenir et réviser ton vélo