Touvre

La Touvre en fête Touvre

Pré de la cure Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

5ème édition de la Touvre en fête, et découvrez comment comprendre et jouer avec la Touvre, à travers des animations et concerts.

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Pré de la cure Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 50 46

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English :

5th edition of the Touvre en fête, and discover how to understand and play with the Touvre, through animations and concerts.

L’événement La Touvre en fête Touvre Touvre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême