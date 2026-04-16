La Touvre en fête Touvre Touvre
La Touvre en fête Touvre Touvre dimanche 31 mai 2026.
Touvre
La Touvre en fête Touvre
Pré de la cure Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
5ème édition de la Touvre en fête, et découvrez comment comprendre et jouer avec la Touvre, à travers des animations et concerts.
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Pré de la cure Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 50 46
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English :
5th edition of the Touvre en fête, and discover how to understand and play with the Touvre, through animations and concerts.
L’événement La Touvre en fête Touvre Touvre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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