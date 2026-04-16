Rencontre avec Max Lobé Médiathèque Ruelle-sur-Touvre

Ruelle-sur-Touvre

Rencontre avec Max Lobé

Médiathèque 15 rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Dans le cadre du festival Musiques Métisses, venez rencontrer Max Lobé, écrivain d’origine camerounaise. Il est l’auteur notamment de loin de Douala et de la danse des pères .

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Médiathèque 15 rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

As part of the Musiques Métisses festival, come and meet Max Lobé, a writer of Cameroonian origin. His books include loin de Douala and la danse des pères .

L’événement Rencontre avec Max Lobé Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême