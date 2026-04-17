Micro pour tous La cathédrale Saint Pierre d’Angoulême Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Ruelle-sur-Touvre

Micro pour tous La cathédrale Saint Pierre d’Angoulême

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez rencontrer Laetitia Copin Merlet et Marie Faure Lecocq, autrices du livre La cathédrale Saint Pierre, l’histoire d’une métamorphose.

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Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

Come and meet Laetitia Copin Merlet and Marie Faure Lecocq, authors of the book La cathédrale Saint Pierre, l’histoire d’une métamorphose.

L’événement Micro pour tous La cathédrale Saint Pierre d’Angoulême Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême