Soirée Ciné Ruelle-sur-Touvre
Soirée Ciné Ruelle-sur-Touvre vendredi 29 mai 2026.
Ruelle-sur-Touvre
Soirée Ciné
15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Choisissez votre film préféré parmi une sélection de 5 bandes-annonces, installez-vous, et découvrez le film sélectionné.
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15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
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L’événement Soirée Ciné Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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