Ruelle-sur-Touvre

Soirée Ciné

15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Choisissez votre film préféré parmi une sélection de 5 bandes-annonces, installez-vous, et découvrez le film sélectionné.

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15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

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L’événement Soirée Ciné Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême