Apéro ciné Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Ruelle-sur-Touvre

Apéro ciné

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-06-19

Vous avez adoré (ou détesté) un film ? Parlons-en, en toute décontraction, lors de ce moment convivial entre cinéphiles avertis ou simples spectateurs curieux de découvertes. Un nouveau rendez-vous pour les amoureux du 7e art.

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Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

Did you love (or hate) a film? Let’s talk about it, in a relaxed atmosphere, during this convivial moment between informed cinephiles or simple spectators curious about new discoveries. A new rendez-vous for lovers of the 7th art.

L’événement Apéro ciné Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême