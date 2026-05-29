Théâtre Un passé pas si simple Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

Théâtre Un passé pas si simple

Théâtre Jean Ferrat Place du champs de foire Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Philippe, écrivain quinquagénaire, en pleine crise existentialiste, vient de se séparer de son épouse. Si la séparation s’est faite en douceur , il erre cependant comme une âme en peine dans sa propre maison. Avait-il bien épousé la femme de sa vie ?

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Théâtre Jean Ferrat Place du champs de foire Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

Philippe, a writer in his fifties in the throes of an existential crisis, has just separated from his wife. Although the separation was amicable, he nevertheless wanders like a lost soul in his own home. Had he truly married the woman of his life?

L’événement Théâtre Un passé pas si simple Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême