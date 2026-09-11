Atelier participatif en plein air Dessiner les arbres, dès 6 ans, École supérieure des Beaux-arts d’Angers, Angers

Informations pratiques

Atelier participatif en plein air Dessiner les arbres, dès 6 ans Samedi 19 septembre, 15h30 École supérieure des Beaux-arts d’Angers Maine-et-Loire

12 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’événement de la Ville d’Angers, Angers dessine

Dans le parc d’Olonne, poumon vert du centre-ville d’Angers, l’école des Beaux-arts propose aux enfants dès 6 ans de pratiquer le dessin de manière éco-sensible, inspirés par la nature environnante.

Guidés par une approche ludique de la création, les tout jeunes participants sont encouragés à expérimenter différents gestes et outils, à affiner leur regard, et à laisser émerger une expression personnelle jouant avec les textures, lumières, mouvements ou silhouettes végétales.

Atelier animé par une artiste expérimentée, également enseignante à TALM-Angers : Marika Bührmann.

Gratuit, sur réservation à contact-angers@talm.fr. Jauge limitée. Matérieur fournis.

École supérieure des Beaux-arts d’Angers 72 rue Bressigny Angers Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact-angers@talm.fr »}] [{« link »: « mailto:contact-angers@talm.fr »}]

Dans le cadre de l’événement de la Ville d’Angers, Angers dessine

©Marika Bührmann