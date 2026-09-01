Atelier participatif Géométrie minérale modélisation en 3D Musée régional d’Auvergne Riom

Informations pratiques

Riom

Atelier participatif Géométrie minérale modélisation en 3D

Musée régional d’Auvergne 10 Bis rue Delile Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Atelier participatif

Grâce à un jeu de découpage et de collage en papier, fabriquez vos propres cristaux en 3D reproduisant les formes géométriques d’un minéral. Et pour les nuances, laissez-vous porter par l’inspiration du moment.

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Musée régional d’Auvergne 10 Bis rue Delile Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 17 31 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Hands-On Workshop

Using a paper-cutting and collage activity, create your own 3D crystals that replicate the geometric shapes of a mineral. And when it comes to the details, let yourself be guided by the inspiration of the moment.

L’événement Atelier participatif Géométrie minérale modélisation en 3D Riom a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic