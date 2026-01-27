Atelier participatif Jardinières automnales Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier participatif Jardinières automnales

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 14:00:00

fin : 2026-11-04 16:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Apprenez à créer votre propre jardinière automnale lors de cet atelier chaleureux et créatif. Associer fleurs, feuillages et matériaux naturels sera nécessaire pour concevoir une composition pleine de couleurs et de charme. Idéal pour apporter une touche de douceur et de couleurs sur votre balcon. Laissez s’exprimer votre imagination avant de repartir avec votre jardinière unique, prête à embellir votre espace.

Durée 2h

Rendez-vous à l’entrée des serres

Réservation obligatoire sur lehavre.fr/que-faire-au-havre ou au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

