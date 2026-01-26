Atelier participatif Le fleurissement mécanisé Les Jardins Suspendus Le Havre
Atelier participatif Le fleurissement mécanisé Les Jardins Suspendus Le Havre mercredi 22 avril 2026.
Atelier participatif Le fleurissement mécanisé
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Un atelier pour apprendre les techniques essentielles du rempotage et du repiquage des plantes. Découvrez le fleuriste municipal, ce lieu qui procède au rempotage mécanisé ainsi que l’équipe d’horticulteurs qui y travaille. Vous pourrez participer au fleurissement de la ville tout en apprenant des astuces simples pour produire vos propres plantes dans les meilleures conditions.
Durée 2h
Rendez-vous à l’entrée des serres
Réservation obligatoire sur lehavre.fr/que-faire-au-havre ou au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. .
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier participatif Le fleurissement mécanisé
L’événement Atelier participatif Le fleurissement mécanisé Le Havre a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie