Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Atelier participatif sur la cuisine historique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

En famille, partez à la découverte de la cuisine de nos ancêtres de la Préhistoire: compote, fromage frais et galettes néolithiques au menu.

Dès 3 ans. Sans inscription.

Profitez-en pour faire une visite du parc sans supplément. 1h30 ou 1 au choix!

En famille, partez à la découverte de la cuisine de nos ancêtres de la Préhistoire: compote, fromage frais et galettes néolithiques au menu.

Dès 3 ans. Sans inscription.

Profitez-en pour faire une visite du parc sans supplément. 1h30 ou 1 au choix! .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Bring the whole family to %E0discover the cuisine of our prehistoric ancestors: compote, fresh cheese, and Neolithic flatbreads are on the menu.

Ages 3 and up. No registration required.

Take this opportunity to tour the park at no extra charge. Choose between a 1.5-hour or 1-hour tour!

L’événement Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme