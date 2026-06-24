Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq
vendredi 10 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
Atelier participatif sur la cuisine historique
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
En famille, partez à la découverte de la cuisine de nos ancêtres de la Préhistoire: compote, fromage frais et galettes néolithiques au menu.
Dès 3 ans. Sans inscription.
Profitez-en pour faire une visite du parc sans supplément. 1h30 ou 1 au choix!
En famille, partez à la découverte de la cuisine de nos ancêtres de la Préhistoire: compote, fromage frais et galettes néolithiques au menu.
Dès 3 ans. Sans inscription.
Profitez-en pour faire une visite du parc sans supplément. 1h30 ou 1 au choix! .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
Bring the whole family to %E0discover the cuisine of our prehistoric ancestors: compote, fresh cheese, and Neolithic flatbreads are on the menu.
Ages 3 and up. No registration required.
Take this opportunity to tour the park at no extra charge. Choose between a 1.5-hour or 1-hour tour!
L’événement Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme
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