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AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq

vendredi 10 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue Carpeaux
Ville
59650 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif

Villeneuve-d’Ascq

Atelier participatif sur la cuisine historique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07

En famille, partez à la découverte de la cuisine de nos ancêtres de la Préhistoire: compote, fromage frais et galettes néolithiques au menu.
Dès 3 ans. Sans inscription.
Profitez-en pour faire une visite du parc sans supplément. 1h30 ou 1 au choix!
En famille, partez à la découverte de la cuisine de nos ancêtres de la Préhistoire: compote, fromage frais et galettes néolithiques au menu.
Dès 3 ans. Sans inscription.
Profitez-en pour faire une visite du parc sans supplément. 1h30 ou 1 au choix!   .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring the whole family to %E0discover the cuisine of our prehistoric ancestors: compote, fresh cheese, and Neolithic flatbreads are on the menu.
Ages 3 and up. No registration required.
Take this opportunity to tour the park at no extra charge. Choose between a 1.5-hour or 1-hour tour!

L’événement Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme

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