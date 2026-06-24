Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq
vendredi 24 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
Atelier participatif sur la cuisine historique
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Cuisinez comme nos ancêtres !
Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !
Sans oublier la boisson.
Dès 3 ans. Sans inscription.
Cuisinez comme nos ancêtres !
Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !
Sans oublier la boisson.
Dès 3 ans. Sans inscription. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
Cook like our ancestors!
On the menu: moretum and stuffed dates, the favorite dessert of the ancient Romans!
And don’t forget the drink.
Ages 3 and up. No registration required.
L’événement Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme
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