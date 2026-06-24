Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Atelier participatif sur la cuisine historique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Cuisinez comme nos ancêtres !

Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !

Sans oublier la boisson.

Dès 3 ans. Sans inscription.

Cuisinez comme nos ancêtres !

Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !

Sans oublier la boisson.

Dès 3 ans. Sans inscription. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Cook like our ancestors!

On the menu: moretum and stuffed dates, the favorite dessert of the ancient Romans!

And don’t forget the drink.

Ages 3 and up. No registration required.

L’événement Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme