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AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq

vendredi 24 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue Carpeaux
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif

Villeneuve-d’Ascq

Atelier participatif sur la cuisine historique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21

Cuisinez comme nos ancêtres !
Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !
Sans oublier la boisson.
Dès 3 ans. Sans inscription.
Cuisinez comme nos ancêtres !
Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !
Sans oublier la boisson.
Dès 3 ans. Sans inscription.   .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 

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English :

Cook like our ancestors!
On the menu: moretum and stuffed dates, the favorite dessert of the ancient Romans!
And don’t forget the drink.
Ages 3 and up. No registration required.

L’événement Atelier participatif sur la cuisine historique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme

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