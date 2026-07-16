Atelier participatif « Tenture aux motifs méditerranéen », Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Atelier participatif « Tenture aux motifs méditerranéen » Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque de Mons-en-Barœul Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

A partir de tampons créés spécialement pour l’occasion, l’artiste Cyprienne Kemp vous invite à créer votre motif sur tissus et céramiques textiles, pour donner vie à une tenture collaborative.

Entrée libre, dès 7 ans !

L’atelier aura lieu en continu de 14h à 17h.

Bibliothèque de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord

Création d’une tenture avec l’artiste Cyprienne Kemp