AGENDA · Mons-en-Barœul
Echange de recettes, Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Mons-en-Barœul · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
Echange de recettes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Mons-en-Barœul Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Dès septembre, apportez-nous vos recettes fétiches qui feront voyager nos lecteurs. De l’Espagne au Liban, de la Palestine au Maroc, venez découvrir notre mur de recettes et peut-être trouver votre futur plat préféré…
Entrée libre, tout public !
Bibliothèque de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord
Mur participatif et culinaire