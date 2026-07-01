Echange de recettes, Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Echange de recettes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Mons-en-Barœul Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Dès septembre, apportez-nous vos recettes fétiches qui feront voyager nos lecteurs. De l’Espagne au Liban, de la Palestine au Maroc, venez découvrir notre mur de recettes et peut-être trouver votre futur plat préféré…

Entrée libre, tout public !

Bibliothèque de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord

Mur participatif et culinaire