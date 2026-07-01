AGENDA · Mons-en-Barœul
L’heure des contes venus d’ailleurs, Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Mons-en-Barœul · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
L’heure des contes venus d’ailleurs Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Mons-en-Barœul Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Les bibliothécaires vous proposent de découvrir des contes venus de tout le pourtour méditerranéen !
Entrée libre, dès 3 ans
Bibliothèque de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord
Lecture de contes méditerranéen