L’heure des contes venus d’ailleurs, Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

L’heure des contes venus d’ailleurs Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Mons-en-Barœul Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Les bibliothécaires vous proposent de découvrir des contes venus de tout le pourtour méditerranéen !

Entrée libre, dès 3 ans

Bibliothèque de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord

Lecture de contes méditerranéen