Soirée Méditerranéenne, Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Soirée Méditerranéenne Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque de Mons-en-Barœul Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Venez passer une soirée avec nous autours des cultures du pourtour méditerranéen : Danse, chants berbères, lectures de textes, découverte de spécialités culinaires… nous vous proposons un programme vivant pour faire découvrir ce territoire riche dans sa diversité. Avec la participation de la Communauté Grecque du Nord, l’Atelier Cuisine de la Maison de Quartier Caramel, et bien d’autres !

Entrée libre, dès 8 ans.

Bibliothèque de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord

Soirée surprise, entre lecture, danse, gastronomie et musique