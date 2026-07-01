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Soirée Méditerranéenne, Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Mons-en-Barœul · Mons-en-Barœul

Soirée Méditerranéenne, Bibliothèque de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Mons-en-Barœul
Adresse
2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul
Ville
59370 Mons-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Soirée Méditerranéenne Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque de Mons-en-Barœul Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Venez passer une soirée avec nous autours des cultures du pourtour méditerranéen : Danse, chants berbères, lectures de textes, découverte de spécialités culinaires… nous vous proposons un programme vivant pour faire découvrir ce territoire riche dans sa diversité. Avec la participation de la Communauté Grecque du Nord, l’Atelier Cuisine de la Maison de Quartier Caramel, et bien d’autres !
Entrée libre, dès 8 ans.

Bibliothèque de Mons-en-Barœul 2 rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord
Soirée surprise, entre lecture, danse, gastronomie et musique

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