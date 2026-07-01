Obscura Machine / La Traversée Photographique, Destin Sensible, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Obscura Machine / La Traversée Photographique 28 septembre – 2 octobre Destin Sensible Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T09:00:00+02:00 – 2026-09-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

La Halte

Une manifestation impromptu, légère et ancrée : projection, théâtre de poche, karaoké photo. L’Obscura Machine fait voyager ses archives d’un territoire à un autre — portraits, images, traces de résidences — et les met en résonance avec le lieu traversé. Au cœur de chaque halte : la rencontre avec les habitants, la photographie faite ensemble, le geste de création partagé.

Création → restitution. Archive et présent. Ailleurs et ici.

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La Obscura Machine fera une halte à l’espace culturel Allende place Simone Veil à Mons en Baroeul.

Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo, la Obscura Machine. Elle est équipée d’un système de prise de vue encastré dans la porte arrière, à la manière d’une caméra obscura et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Depuis 2022, l’artiste sonore Taïssia Froidure a rejoint le projet. Avec ses micros, elle questionne les habitant·e·s et récolte leurs témoignages. La Obscura Machine est un véritable outil de création d’images, de documentation, de médiation, de partage, de production d’expositions in situ et d’édition.

En partant à la découverte du territoire à la rencontre des habitant·es, les trois artistes renouent ainsi avec la tradition des photographes du 19ème siècle qui, passant de villages en villages, éternisaient la vie quotidienne. Cette présence artistique est l’occasion d’offrir un vrai espace de médiation et de création avec les habitant·e·s de territoires ruraux. Ces échanges sont le moyen pour les artistes d’entrer directement en contact avec les habitants et de construire une mémoire vivante de ce territoire.

À Mons-en-Barœul, les habitant·e·s seront invité·e·s à réaliser une récolte participative d’anciennes photographies de famille trouvées dans les caves, les greniers et les vieux albums, puis à réaliser des prises de vue avec le camion, inspirées de ces images.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Destin Sensible 38 Avenue Robert Schuman, 59370 Mons-en-Barœul, France Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 0674530070 http://mobilabo.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 77 44 35 »}]

La Obscura Machine fera une halte à l’espace culturel Allende place Simone Veil à Mons en Baroeul.

Atelier de pratique Obscura Machine, avec Romain Cavallin, Matthieu Cauchy et Taïssia Froidure © Obscura Machine.